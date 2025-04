Archiviata la pratica Cagliari e in attesa della possibile risposta del Napoli domani sera contro l'Empoli, tutto l'ambiente Inter è completamente focalizzato sulla partita contro il Bayern Monaco di mercoledì sera a San Siro, che mette in palio la semifinale di Champions League contro, con ogni probabilità, il Barcellona.

I nerazzurri partono dalla vittoria dell'Allianz Arena per 2-1, ma ovviamente contro un avversario di questo calibro è vietato abbassare la guardia. Dunque, scenderà in campo l'Inter migliore possibile: rispetto alla partita di ieri, torneranno in campo molti titolarissimi, come Acerbi e Bastoni in difesa, Mkhitaryan a centrocampo e Thuram dall'inizio in attacco accanto a Lautaro.