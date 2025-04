E' di nuovo vigilia. L'Inter scende in campo domani pomeriggio a Bologna, sperando di trovare nell'uovo di Pasqua tre punti per consolidare la vetta quando mancherebbero ormai cinque turni alla fine del campionato. Simone Inzaghi, consapevole della difficoltà dell'impegno, dovrà comunque monitorare il tasso di stanchezza di diversi elementi e soltanto domattina scioglierà le riserve sulla formazione. Diverse saranno in ogni caso le conferme rispetto alla gara di mercoledì col Bayern Monaco, soprattutto tra difesa e centrocampo.

Davanti a Sommer si va verso la conferma della stessa difesa, anche se De Vrij insidia Acerbi e tiene aperto il ballottaggio. In mediana ci sarà ancora Calhanoglu, con Barella e Mkhitaryan che dovrebbero completare il terzetto. La novità potrebbe riguardare la corsia mancina: Carlos Augusto potrebbe prendere il posto di Federico Dimarco. In attacco, invece, da capire chi sarà il partner di Lautaro Martinez. Con Thuram fermo ai box e Arnautovic non al meglio, salgono le quotazioni di Joaquin Correa: l'argentino è davanti a Taremi e spera in una maglia da titolare.