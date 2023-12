Acerbi: “Juve ha speso 200 mln, da noi parametri zero e via tanti giocatori forti. L’Inter…”

A DAZN il difensore nerazzurro ha aggiunto: «Sogno scudetto? In CL c'è stato un percorso inaspettato e abbiamo fatto la finale come ciliegina sulla torta, là può succedere tutto ed è stato un peccato. Abbiamo cambiato così tanti giocatori, tipo Thuram è ottimo ma non sapevamo fosse così forte. Abbiamo cambiato tanti giocatori e abbiamo dimostrato che col gruppo possiamo fare grandi cose, ma sono andati via giocatori che erano fortissimi anche in Europa, abbiamo preso tanti calciatori che erano un punto di domanda e si sono rivelati utili. Stiamo dimostrando con i fatti quello che vogliamo fare, qualcosa di importante. Un pari dopo sette vittorie ci può stare in un campo difficile. Cerchiamo di puntare in alto perché abbiamo capacità di vincere, poi diciamo che serve anche un po' di fortuna».