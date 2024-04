Ora il centrale ex Lazio può pensare a curarsi: è stato lo stesso Acerbi ad aver confessato di aver convissuto a lungo con un problema fisico. Queste le sue parole, affidate a un post pubblicato su Instagram: "La mia priorità è sempre stata dare il massimo per questa maglia. Per questo negli ultimi mesi ho giocato stringendo i denti nonostante la pubalgia. Ora, con queste due stelle cucite sul petto, ho il tempo per recuperare ed essere al 100% per i prossimi impegni".