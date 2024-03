«Sono felice per la vittoria perché la squadra ha dato il massimo. I giovani hanno corso per tutta la partita e ce n'era bisogno, avevamo bisogno di gente che correva, accompagnava, come Osorio che ha corso dall'inizio alla fine. L'atteggiamento di tutti è stato fantastico, sono contento e speriamo di continuare così. La prestazione è stata ottima, sono contento. Ho giocato solo qualche partita e tenersi in forma così è difficile ma sono contento della squadra e vogliamo continuare così. Il prossimo incontro con la Francia? Loro sono i vice campioni del mondo e sono felice di affrontare una grande rivale. Vedremo così fino a quanto siamo preparati», ha detto l'interista. Il giocatore, mentre stava rispondendo alle domande della tv cilena, è stato avvicinato da un giovane tifoso che gli ha chiesto la maglia.