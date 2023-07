Acerbi: “Ricomincio con nuovi stimoli. Frattesi? Ci darà una grandissima mano”

Il difensore nerazzurro è carico in vista della nuova stagione: "È sempre bello e divertente ricominciare"

Prosegue la preparazione in vista della stagione 2023/24. Al lavoro sui campi del Centro Sportivo Suning insieme alla squadra, Francesco Acerbi ha raccontato in esclusiva a Inter TV i primi giorni della pre-season nerazzurra: "È sempre bello e divertente ricominciare e ritrovare i compagni di squadra. Nella scorsa stagione abbiamo fatto benissimo negli ultimi due mesi, in tutte le competizioni. Il gruppo si è formato nelle partite decisive e dobbiamo ripartire da quello: aiutarsi uno con l'altro sempre. La cosa più importante è sempre il gruppo.