Mercato, ecco gli acquisti che vorrebbe fare l’Inter: 2 nomi sono certi, gli altri 3 tracciati

All’Inter sono troppi. Decisamente troppi. E allora, ecco il piano cessioni prima di tornare in pista con nuovi acquisti. Nuovi acquisti che ci saranno. O meglio, dovrebbero esserci al netto, appunto, delle uscite.

Ma che acquisti vorrebbe completare l’Inter da qui al 5 ottobre? Al di là di Vidal e Darmian, che sono i prossimi innesti certi, i nerazzurri vorrebbero acquistare anche un esterno sinistro, una quarta punta e un grande centrocampista centrale.

In questo caso, i nomi non sono così certi ma gli identikit sono tracciati. L’esterno sinistro preferito di Antonio Conte resta Emerson Palmieri, con Marcos Alonso come valida alternativa. Per la quarta punta, il primo nome del tecnico è nuovamente un giocatore del Chelsea, quell’Olivier Giroud che è stato ad un passo da Appiano già a gennaio. E il grande centrocampista, non è un mistero, è anch’egli uno dei blues. Un campione che risponde al nome di N’Golo Kante. Ma prima bisognerà cedere. Tantissimo.