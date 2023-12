Stangata di Capodanno: addio Decreto Crescita. “Fonti del Governo riferiscono…”

Addio Decreto Crescita: non ci saranno più agevolazioni fiscali per chi dall’estero viene a giocare in Serie A

Addio Decreto Crescita. Non ci saranno più agevolazioni fiscali per chi dall’estero viene a giocare in Serie A, come accaduto negli ultimi anni. Il Corriere dello Sport analizza la questione dopo la decisione presa proprio ieri dal Governo: “È saltato il banco. Il governo ha detto “no” alle agevolazioni fiscali per evitare spaccature - «non valeva la pena dividersi proprio sul calcio», riferiscono fonti di Palazzo Chigi - e ha seppellito il decreto crescita senza concedere ai club i due mesi di tempo che chiedevano per mungere dalla vacca dello Stato le ultime gocce di latte.