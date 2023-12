CF – Quanto costa l’affitto di San Siro? Le cifre per Inter e Milan nel 22/23

Quanto costa l’affitto di San Siro per Inter e Milan? Le cifre nel corso della stagione 2022/23 per le due società milanesi

Quanto costa l’affitto di San Siro per Inter e Milan? Come sottolineato da calcioefinanza.it, le cifre nel corso del 2022/23 sono rimaste stabili rispetto alla stagione 2021/22, in una annata in cui anche la società M-I Stadio SRL, la società formata da Inter e Milan per gestire l’impianto, ha visto ricavi e utile record.