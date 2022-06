Ag Satriano: “L’Empoli lo apprezza, ma tante opzioni. Deciderà con l’Inter”

E' tutto da scrivere il futuro di Martin Satriano, centravanti classe 2002 di proprietà dell'Inter che rientrerà alla base dopo l'ottima esperienza al Brest. L'uruguaiano potrebbe ora finire in prestito all'Empoli nella trattativa per Asllani e in merito l'entourage del calciatore ha parlato così a Calciomercato.it: "L'Empoli lo apprezza molto ma al momento non c'è una trattativa concreta. Ci sono molte opzioni per Satriano e il ragazzo deciderà con l'Inter quando tornerà dalle vacanze".