TS – Inter-Conte, strappo arrivato fino a Nanchino: “Un aggettivo andato di traverso a Jindong”

Il patto per l’Europa League, fin qui, ha retto alla grande. Ma, secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, la frattura tra Antonio Conte e l’Inter non si sarebbe ancora sanata. Lo strappo dopo le parole rilasciate dall’allenatore nerazzurro dopo Atalanta-Inter, infatti, è ancora evidente. Anche perché le dichiarazioni dell’ex ct sono risuonate fino a Nanchino, dove Zhang Jindong, patron di Suning, non avrebbe affatto gradito i termini con cui Conte si è rivolto alla società:

“E’ evidente che se Conte riuscirà a vincerla, porterà con sé qualche argomento in più al tavolo delle contrattazioni con la società. Il suo lavoro in campionato è stato ottimo, la società gliel’ha sempre riconosciuto, anche se Conte, dopo l’Atalanta è esploso dichiarando di non aver avuto la giusta protezione, definendo la società «debole». Aggettivo che in Cina è andato di traverso a Mr. Suning, Jindong Zhang“.

(Fonte: Tuttosport)