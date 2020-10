Allarme Covid, ecco i 9 giocatori rimasti ad Appiano: scattata “l’unità di crisi”

I pochi giocatori non convocati – in tutto 9: Handanovic, Radu, Padelli, Ranocchia, Darmian, Young, Gagliardini, Nainggolan, più l’infortunato Vecino – ieri, avevano appuntamento ad Appiano Gentile per una seduta pomeridiana.

Il programma è stato subito aggiornato: niente allenamento di gruppo, ma lavoro individuale, e soprattutto, prima di scendere in campo, tampone per tutti. L’esito è atteso per oggi, quando ci sarà un altro giro di test, sia molecolari sia sierologici”.