CdS – Insulti di Allegri all’Inter: cosa è successo davvero nel tunnel a San Siro

Ecco la ricostruzione di quanto accaduto davvero nel tunnel di San Siro tra Massimiliano Allegri e i dirigenti dell'Inter

Cos’è successo davvero dopo il triplice fischio di Inter-Juventus? Il Corriere dello Sport oggi in edicola ricostruisce quanto accaduto a San Siro, con protagonista l’allenatore bianconero Massimiliano Allegri.

"Tensione al Max, quindi, anche perché il protagonista dell’ultimo episodio in ordine di tempo è proprio l’allenatore, furibondo per l’epilogo della semifinale che ha fatto sfumare l’obiettivo residuo forse più alla portata dei bianconeri. Il rientro negli spogliatoi di San Siro è stato tutt’altro che tranquillo: nel tunnel Allegri avrebbe inveito infatti contro il management dell’Inter, in particolare contro Dario Baccin, con cui c’era stato un diverbio anche in occasione dell’andata allo Stadium, quando l’elettricità si era scatenata tra i giocatori con la rissa (e le conseguenti espulsioni) tra Cuadrado e Handanovic, perché il dirigente nerazzurro era sceso dalla tribuna.

Allegri-Inter, cos'è successo — Nel mirino del tecnico bianconero, in quei frangenti concitati, sarebbe finito anche Beppe Marotta, ex amministratore delegato juventino con cui il tecnico ha lavorato e vinto per anni. «Siete delle m…, ma tanto arrivate sesti», avrebbe detto Allegri, riferendosi alla corsa al quarto posto in cui è impegnata anche la Juve, pur con la spada di Damocle dei giudizi ancora pendenti e dell’Uefa.

Tensione al Max, insomma, nei confronti dei nerazzurri (che però parlano di uno sfogo plateale ma senza attacchi personali a qualcuno dei rivali) e anche dei propri giocatori. Si narra che il clima nello spogliatoio bianconero fosse rovente a fine gara, con Allegri che avrebbe affrontato a muso duro il gruppo mettendolo di fronte alle proprie responsabilità per l’imbarazzante prestazione offerta. Ma anche cercando di caricarlo e scuoterlo in vista del rush finale di stagione: «Dobbiamo arrivare davanti all’Inter in campionato, non dobbiamo farli andare in Champions»”, si legge.

(Fonte: Corriere dello Sport)