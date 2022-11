Juve, Allegri: “Inter esperta e molto forte. Vlahovic non sta bene, Bremer e Chiesa…”

Alla vigilia del derby d'Italia Juventus-Inter, l'allenatore bianconero Massimiliano Allegri ha preso la parola in conferenza stampa

“Sono recuperati, l’unico dubbio è Vlahovic perché non sta bene ancora e vedremo domattina come sta. Domattina poi decido. Gli altri due dovrò valutare se uno partirà dalla panchina o giocheranno tutti e due”.

Come ha ritrovato Chiesa?

"Domattina vedremo se sarà a disposizione. Ha questa infiammazione pubalgica, se sta bene verrà in panchina altrimenti è inutile portare un giocatore che non può giocare".

Come pensate di invertire l'inerzia dopo le zero vittorie con l'Inter dell'anno scorso?

"Noi faremo il possibile per invertire l'inerzia, l'anno scorso con l'Inter non ne abbiamo vinta una. Non sarà facile perché l'Inter è una squadra molto forte".