Juve, Allegri vuole Lukaku a ogni costo. Stallo Vlahovic, nuova proposta al Chelsea

"Lukaku è invece impellente. La Juve ha un accordo sia con il Chelsea (40 milioni bonus inclusi) sia con lui (12 milioni lordi l’anno), subordinati però alla cessione di Vlahovic. In questo senso, c’è un patto con i Blues, disposti ad aspettare fino al 4 agosto. Ma siccome cedere Vlahovic è tutt’altro semplice, oltre che immediato, Allegri ha suggerito a Giuntoli di muoversi a prescindere, provando a imbastire con il Chelsea un’operazione in prestito e rinviando al 2024 i soldi da scucire, perché il serbo è in fase di stallo. I suoi rappresentanti stanno bussando a varie porte senza trovare grande ascolto, sia per la valutazione della Juventus (70 milioni), sia per le salatissime commissioni pretese dagli agenti", aggiunge il quotidiano.