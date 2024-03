Intervenuto in conferenza stampa, Massimiliano Allegri , tecnico della Juventus , ha parlato così del momento dei bianconeri: "Non sono preoccupato, siamo dispiaciuti perché abbiano lasciato un po' di punti in questo mese: siamo a marzo e nella parte finale della stagione. Il primo obiettivo stagionale era quello di arrivare a marzo nelle migliori condizioni: siamo secondi e in semifinale di Coppa Italia. Momentaneamente abbiamo raggiunto gli obiettivi: dobbiamo essere bravi ad arrivare in fondo facendo il meglio possibile. Lo scudetto? Non può vincere sempre una sola squadra: abbiamo fatto nove anni straordinari e poi c'è stato un cambio generazionale e l'età media della squadra si è notevolmente abbassata.

E' un percorso sostenibile ma l'importante è cercare in Champions ogni anno: per il calcio italiano vuol dire il 30% del fatturato per tante squadre, per noi il 20. Bisogna entrarci per forza e non è facile, ci sono 7-8 squadre che lottano: la Roma è rientrata, il Napoli è lì, ci sono Fiorentina, Atalanta e la sorpresa Bologna. Dobbiamo entrare in Champions. Abbiamo cercato di lottare per lo scudetto, in questo mese lo abbiamo lasciato: ma la squadra è in crescita, ci sono giocatori che hanno bisogno di giocare partita importanti. I Fagioli, Miretti, Yildiz, Iling sono tutti giovani, abbiamo un parco giocatori che devono giocare partite importanti per crescere: su questo la Juve ha un futuro importante".