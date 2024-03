Intervenuti a Radio Deejay durante Deejay Football Club, Ivan Zazzaroni e Fabio Caressa hanno parlato così di Juventus. "Dopo lo scontro diretto a San Siro la Juve ha avuto un tracollo psicologico, per un periodo ci ha creduto davvero allo scudetto", spiega Caressa.

"Ma no, non c'erano le condizioni. Non ci sono mai state", ha replicato Zazzaroni. "Sono d'accordo ma ci hanno creduto, hanno giocato il big-match a -1, poi dopo sono crollati", la risposta di Caressa.