Arrivasse un’offerta da 100 milioni, lo cederebbe?

«Possono offrire quello che vogliono. Ma Lautaro è il simbolo di una città come Milano, non ci sono soldi che tengano. Non c’è niente che possa portarlo via».

Passiamo a Thuram. Le piace il francese?

«Lui è un altro giocatore bravo, si è ambientato subito. È arrivato a parametro zero, questo significa che l’Inter ha avuto fiducia in lui. Ha fatto tanto sinora. Le qualità del giocatore si sono viste, forse adesso è meno brillante di inizio stagione, ma non tarderà a mostrare di nuovo le sue doti».

C’è il rischio che il Psg lo voglia come erede di Mbappé.

«Si deve vedere se la società Inter debba ripianare qualche debito. Qualora non fosse così, non c’è cifra che tenga. Se invece ci fosse la necessità di incassare, una plusvalenza da 70-80 milioni la farebbe chiunque».

La ThuLa ha fatto grandi cose.

«Sono due calciatori che si sposano bene. Riescono a fare entrambi la prima o la seconda punta. In questo momento comunque l’Inter ha l’imbarazzo della scelta. Chi gioca, fa bene».

Arnautovic però è stato criticato.

«Quando è stato chiamato in causa ha fatto la sua parte. L’Inter ti dà oggi l’opportunità di stare in una grande squadra, che crea tanto e vince. L’austriaco ha sbagliato qualche gol. Ma gli attaccanti devono farsi trovare pronti nel momento giusto, poi chi è che non sbaglia?».

Sanchez ha segnato contro l’Empoli.

«L’Inter lo ha ripreso perché conosceva già l’ambiente e sapeva cosa potesse dare. Quando è stato chiamato in causa si è imposto bene, dando il suo contributo».

Lei quindi riconfermerebbe tutti gli attaccanti?

«Io starei attento a cambiare. Oggi l’Inter non ha mezzo problema. Conta anche l’equilibrio dello spogliatoio».

L’Inter intanto segue anche Gudmundsson.

«Vista la situazione attuale dei nerazzurri, dove tutto va bene, qualora arrivasse all’Inter, sarebbe la scelta migliore che lui possa prendere. È un giocatore che a me piace. Ha le qualità e la voglia. Ma si dovrebbe dar da fare per giocare, dato che davanti avrebbe quattro attaccanti molto forti. Certamente l’anno prossimo serviranno più giocatori nel reparto, visti gli impegni dell’Inter in più competizioni».

Valentin Carboni potrebbe tornare utile ai nerazzurri?

«Sta facendo bene al Monza. Lui è bravo e potrebbe tornare. Ma oggi è presto. Da quinto attaccante non avrebbe molto spazio. Quindi probabilmente starebbe meglio dove è ora, anche perché può scendere in campo con continuità».

Ultima domanda. C’è un attaccante che vedrebbe bene all’Inter?

«L’Inter ha tutto. E se vuole un giocatore lo può prendere, tutti vorrebbero vestire il nerazzurro. Io però mi tengo quelli che ho».

