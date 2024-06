"Un miliardo di debiti per vincere lo Scudetto? Ma non è solo l'Inter, anche in altri paesi le squadre che vincono hanno delle possibilità che l'Atalanta non ha. È questo che ha portato a fare la Superlega o alla stessa nuova Champions, sempre con lo stesso obiettivo di fare più soldi". Così l'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini intervenuto ai microfoni di Radio Anch'Io Sport su Radio1, a proposito di alcune sue dichiarazioni di ieri sera che sono sembrate una frecciata all'Inter e al sistema calcio italiano.

"L'esempio dell'Atalanta è unico, è la realtà dei fatti che centinaia di milioni di differenza nel fare mercato taglia fuori tante squadre. Il nostro caso succede una volta ogni tanto, come ad esempio il Leicester che vince la Premier", ha detto. "L'obiettivo è rendere la squadra sempre più forte e più completa, ma questo non vuol dire dover vincere di nuovo l'Europa League. Quest'anno forse non eravamo i più forti in assoluto ma siamo stati molto bravi nel giocare bene in tantissime partite decisive. L'obiettivo è avere più soluzioni e una squadra migliore", ha concluso.