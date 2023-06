Aneddoto Inter-Paramount +: “Un milione e mezzo sarà destinato a…”

“L’operazione porta una decina di milioni: i primi 4 per questo finale di stagione (non coprono il buco di Digitalbits, ma è già qualcosa), gli altri 4,5 per la partnership 2023-24 e c’è un altro milione e mezzo per realizzare contenuti comuni. In pratica, su Paramount + si vedrà una produzione video a tema nerazzurro”, si legge.