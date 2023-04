Antonello: “San Siro non regge nuovi valori della sostenibilità. Derby e Supelega…”

Le parole del CEO nerazzurro intervenuto all'evento organizzato dalla Bocconi, Soldi vs Idee: il calcio e la sostenibilità

Intervenuto all'evento "Soldi vs Idee: il calcio e la sostenibilità", organizzato dalla Bocconi, Alessandro Antonello ha parlato così del nuovo stadio e non soltanto: "San Siro? Faro che ci ha guidato nel progetto congiunto è la sostenibilità. Non c’è progetto che non abbia questa idea al centro. Oggi San Siro non regge i nuovi valori della sostenibilità.

Fare la semifinale di Champions League a Milano deve essere motivo di orgoglio non solo per città, ma per tutto il sistema. Stiamo vivendo giornate di eccitazione clamorosa, arrivano attestati di stima da tutto il mondo. Oggi il tanto vituperato calcio italiano ha portato 5 squadre nelle semifinali delle coppe, ogni tanto anche noi come italiani dovremmo guardare il lato positivo. Siamo sempre molto ipercritici, sappiamo di dover fare un lavoro importante per colmare il gap.

Proprio perché abbiamo queste difficoltà, seppur nel modo sbagliato, i principali club italiani hanno aderito alla Superlega. Abbiamo riconosciuto fosse sbagliata per come era stata posta, anche se era il percorso che sarebbe dovuto nascere. Da quella esperienza negativa è partito un processo per idee innovative che guardano al futuro del calcio in un assetto diverso. Reputiamo che club italiani debbano essere rappresentati a livello europeo, ma devono esserci competitive balance e solidarietà".