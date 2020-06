Inter, Conte può sorridere: c’è un giocatore in forma come ad Appiano non l’hanno mai visto

Dopo la buona prova del San Paolo, culminata però con l’eliminazione in Coppa Italia, l’Inter deve voltare pagina per riprendere le fila del discorso in campionato. La prima sfida sarà contro la Sampdoria, domenica sera a San Siro: Conte, lunedì, ha parlato alla squadra, cercando di battere sul tasto della cattiveria, evidenziando l’aspetto della centralità del gruppo e ribadendo come il calendario fitto lo porti a considerare utile una rotazione dei giocatori in rosa. Tra questi, ce n’è uno in grande spolvero: “Sanchez è in forma come ad Appiano non l’hanno mai visto. E come probabilmente non è stato mai nelle ultime due stagioni. Nessun dubbio sul fatto che troverà spazio, al netto persino dei discorsi intorno al futuro di Lautaro. Con dieci mesi di ritardo, il cileno fa ancora in tempo a rispondere presente. In fondo è stato Conte, a inizio settimana, a fare l’appello”, ha scritto la Gazzetta dello Sport.