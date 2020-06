Inter, basta cali di tensione. Conte sprona la squadra ad Appiano: stop agli sprechi

L’uscita dalla Coppa Italia ha lasciato parecchio amaro in bocca in casa Inter. La prestazione è stata buona, lo ha sottolineato anche il tecnico Conte, ma l’Inter troppo spesso in questa stagione ha bittato via per distrazioni partite che stava dominando. La partita andava chiusa prima, viste le numerose occasioni da gol create. Al rientro ad Appiano Gentile, Conte ha spronato la squadra a guardare avanti, m anche a non regalare più niente agli avversari e a non sprecare punti in partite sotto controllo.

“Un peccato capitale che è costato la finale di Roma e che, tra Champions e campionato, si è tradotto in 18 punti volatilizzati nei secondi tempi, spesso e volentieri nei big match quando l’Inter – che è solita partire a razzo – cala di intensità ed emerge con maggiore evidenza la qualità degli avversari. Senza mettere troppo il dito nella piaga, va ricordato quanto successo a Barcellona, Dortmund oppure a Roma con la Lazio. Paradigma di tutto questo, solo i due scontri diretti con la Juve in cui – al netto del recupero con la Sampdoria – è stato scavato il solco in campionato. Tanto a San Siro, quanto allo Stadium, i primi 45’ si erano chiusi in parità, e – in entrambe le gare – l’Inter ha dovuto chinare il capo alla distanza”, spiega Tuttosport.