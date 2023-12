Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria sul Lecce per 2-0, Arnautovic ha parlato così del match:

"Ho provato emozioni, sono in un momento difficile. Quando l'Inter mi ha chiamato sono stato felice come un bambino. Poi mi sono fatto male, è difficile entrare subito. Tutti qui mi aiutano tutti i giorni, voglio dare tutto per questa maglia. Amo l'Inter, nel 2010 ero qua e amo questa gente"