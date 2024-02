Arnautovic decisivo con l’Atletico: quanto ha pagato l’Inter per il riscatto

Marko Arnautovic ieri ha deciso la sfida di San Siro tra Inter e Atletico Madrid con un gol nella ripresa. Il giocatore austriaco è già stato riscattato dal club e oggi calciomercato.com è tornato sulle cifre per il suo arrivo a titolo definitivo in nerazzurro. “Contro la Roma, per l'Inter è scattato l'obbligo di riscatto di Marko Arnautovic.

I nerazzurri hanno pagato i 4 milioni al Bologna come da accordi in estate, ai quali potrebbero aggiungersene altri 2 milioni di bonus: l'acquisto a titolo definitivo sarebbe arrivato al primo punto conquistato in campionato dopo il 5 febbraio. Cinque giorni dopo quella data i nerazzurri di punti ne hanno fatti tre grazie al successo con i giallorossi con l’austriaco che ha fatto l’assist a Bastoni per il gol del 4-2 definitivo, così Arnautovic è diventato un giocatore nerazzurro a tutti gli effetti”, si legge. In totale, è costato circa 10 milioni di euro.