SM – Arnautovic, domani giornata decisiva: l’agente incontra il Bologna. E Samardzic…

Come riportato da Sport Mediaset, spetta al centrocampista classe 2002 prendere una decisione finale

Domani sarà una giornata importante per il destino di Marko Arnautovic e Lazar Samardzic. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, lunedì è infatti in programma un incontro tra il fratello-agente dell'attaccante del Bologna e l'AD Fenucci per sbloccare la situazione: l'Inter ha fatto capire di poter arrivare fino a 10 mln di euro, con il Bologna che ne chiede almeno 15.