Non solo de Vrij e Dumfries: la trasferta di Napoli ha lasciato, in casa Inter, degli strascichi anche riguardo le condizioni di Marko Arnautovic.

Come riferisce Sky Sport, infatti, nel finale della gara del Maradona, l'attaccante austriaco in un contrasto di gioco era rimasto a terra per un dolore a una mano.