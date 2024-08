In casa Inter si guarda con attenzione al futuro di Joaquin Correa. L'idea del club nerazzurro è che alla fine, in un modo o nell’altro, il Tucu partirà. E Arnautovic ? Come sottolinea il Corriere dello Sport, l’austriaco è un vero e proprio collante dello spogliatoio: amico di tutti, ma con un legame speciale con Thuram e Calhanoglu.

"Così, per non alterare gli equilibri interni, l’Inter non l’ha mai messo sul mercato, né gli ha comunicato alcunché. Solo se fossero arrivate proposte di un certo tipo o se l’ex-Bologna avesse manifestato il desiderio di andare via, allora Marotta e Ausilio si sarebbero mossi di conseguenza".