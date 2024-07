Si è concluso agli ottavi di finale l'Europeo dell'Austria. Al termine della gara c'era tanta delusione nelle parole del capitano Marko Arnautovic. L'attaccante dell'Inter non sa ancora se continuerà a indossare la maglia della sua nazionale. "Ora devo andare dalla mia famiglia e pensare a cosa succederà dopo. Potrebbe essere stata l'ultima volta per me".