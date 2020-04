Inter, non sarà Arthur la contropartita per Lautaro: il Barcellona lo toglie dal mercato

L’Inter dovrà rinunciare all’idea di inserire Arthur Melo nell’eventuale trattativa per la cessione di Lautaro Martinez al Barcellona: il centrocampista brasiliano sarebbe stato una contropartita gradita dal club nerazzurro ma, secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo Sport, i catalani avrebbero deciso di puntare su di lui per le prossime stagioni, togliendolo così dal mercato nonostante le tante offerte ricevute.

A questo punto, se la trattativa tra Inter e Barcellona per Lautaro Martinez dovesse proseguire, dovrà per forza di cose virare su altri elementi: i blaugrana hanno proposto diversi nomi tra cui scegliere per abbassare l’impatto econonmico dell’operazione, tocca ora alla dirigenza interista fare le proprie valutazioni.