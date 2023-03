CdS – Inter, Asllani un mistero ancora da scoprire. “Il paradosso è che…”

Kristjan Asllani all’Inter non vede il campo da 8 partite consecutive, quasi 9 considerando che nel derby del 5 febbraio è entrato a un minuto dalla fine. Il Corriere dello Sport oggi ha parlato del momento del baby regista ex Empoli, impegnato con la nazionale albanese nonostante lo scarso impiego in nerazzurro.

Paradosso Asllani

A causa del break imposto dalle nazionali Milano per il momento è lontana, ma ci si interroga sulla gestione di quello che è stato l’unico vero acquisto sul mercato dei nerazzurri, con l’obbligo di riscatto già diventato realtà - secondo i patti - in virtù del primo punto conquistato dalla squadra a febbraio. Ha solo 21 anni, la dirigenza lo valuta come un patrimonio in ottica prospettica, anche se Simone Inzaghi non lo considera pronto e non l’ha schierato nemmeno nelle ultime settimane, quando il calendario si è infittito di impegni e le rotazioni hanno riguardato altri elementi. Asllani vive il paradosso di giocare meno adesso (praticamente mai) rispetto alla fase d’inserimento d’inizio stagione, quando partì da titolare contro la Roma e poi contro il Sassuolo, venendo sostituito all’intervallo con il definitivo sorpasso da parte di Calhanoglu in cabina di regia.