Atalanta-Inter, moviola GdS: rigore netto, l’1-2 e il rosso a Toloi…

“Sozza si fida delle proprie valutazioni e Irrati (Var) non lo smentisce: è così quando soppesa il contatto Kolasinac-Dimarco (22’) e quando dopo lascia correre quello (alto, poi è 1-2) Lookman-Dimarco. Niente di travolgente, nel secondo caso. Netto il rigore: Darmian, 38’ pt, sfiora il pallone quanto basta per mettere fuori tempo Musso. Niente giallo: ok. Toloi espulso: primo giallo (proteste) per un angolo che pare non esserci; il secondo è inevitabile”, si legge.