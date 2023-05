Attacco Inter 23-24, solo Lautaro ‘sicuro’? “Correa saluta, bivio Dzeko. E Lukaku…”

Manca ancora più di un mese alla fine della stagione e non è ancora tempo di bilanci ma, in casa Inter, ci si interroga anche su chi farà parte della rosa della prossima stagione. Il Corriere dello Sport evidenzia come, al momento, solamente Lautaro è sicuro di restare all'Inter tra i quattro attaccanti:

"Curioso il fatto che, per almeno 3 attaccanti nerazzurri su 4, il destino sia in bilico. Quello di Correa appare già segnato dall’addio. Ma Big Rom, solo attraverso un finale scoppiettante, convincerà l’Inter a chiedere al Chelsea il rinnovo del prestito. Mentre per Dzeko il nodo è un rinnovo di contratto che qualche mese fa sembrava fatto, per poi tornare in dubbio. In questo senso, aiuterebbe guadagnare il pass per la prossima Champions. E aiuterebbe pure a cancellare certe voci che hanno cominciato a circolare proprio attorno a Lautaro: in Inghilterra sostengono che Ten Hag lo voglia a tutti i costi al Manchester United", spiega il quotidiano.