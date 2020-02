Inter, non solo Aubameyang: Marotta e Ausilio lavorano al triplo colpo in attacco

Aubameyang ma non solo. L’Inter prepara una rivoluzione in attacco in vista della prossima stagione. Oltre a Sanchez, che tornerà al Manchester United, anche Lautaro Martinez si appresta a lasciare i nerazzurri direzione Barcellona. Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, il nome forte sulla lista di Marotta e Ausilio è proprio quello dell’attaccante gabonese dell’Arsenal.

Il classe 1989 non è l’unico: con lui possono arrivare anche Giroud e Mertens, entrambi in scadenza a fine stagione rispettivamente con Chelsea e Napoli. Due opportunità sul mercato che l’Inter vuole assolutamente cogliere e non lasciarsi sfuggire.