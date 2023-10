Augusto: “Siamo arrabbiati, dobbiamo vincere queste partite ed essere più lucidi”

Al termine di Inter-Bologna, Carlos Augusto ha commentato il pareggio di San Siro ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni del giocatore nerazzurro: "Siamo arrabbiati, sul 2-0 per noi non possiamo pareggiare una partita così. Dobbiamo essere più lucidi e fare meglio per chiudere gli spazi. Il ruolo? Dipende dalle caratteristiche della squadra, oggi ho avuto una bella occasione. Dobbiamo essere più lucidi per fare gol, dobbiamo vincere queste partite".