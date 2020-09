Ausilio: “Voglio chiarire cose inesatte dette su me e Conte. Il mio rapporto con lui…”

Piero Ausilio, nel corso della sua intervista a Sky Sport, ha parlato anche delle voci relative al suo presunto rapporto turbolento con Antonio Conte e sul suo paventato, possibile addio all’Inter.

“Ho rinnovato il contratto 5-6 mesi fa e ho un legame molto forte con tutta l’Inter. Conte? Con lui ho un rapporto quotidiano di confronto, normale, come ho sempre avuto con tutti gli allenatori. E ho sentito considerazioni sbagliate sul mio rapporto con il mister e mi fa piacere chiarirle. Ha detto certe cose pubblicamente, è vero, ma tutto è stato chiarito. Noi dirigenti ci siamo confrontati con il tecnico e da li’ e’ venuta fuori una visione unica, in comune, per portare avanti il bene dell’Inter”, ha chiarito Ausilio.