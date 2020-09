Ausilio: “Messi-Inter? Non so da dove nasca. Vi spiego il nostro mercato e se non piace…”

“Messi all’Inter? Avete detto la verità dicendo che non c’è niente. Non so da dove vengano certe idee, se parliamo di Messi non esiste una proprietà che non desideri averlo. La realtà è diversa. Il mercato deve essere attento e oculato”. Il ds dell’Inter, Piero Ausilio, a Sky da Rimini, esclude assolutamente l’ipotesi che i nerazzurri possano arrivare a Lionel Messi.

“Parlare di giocatori che arrivano ogni settimana, giocatori impegnativi, giovani e meno giovani… Sappiamo cosa dobbiamo fare, prima di tutto le uscite. Tramite queste finanzieremo le entrate. Poi se non piace… Dall’incontro è uscita un’Inter unita anche nelle difficoltà, le opportunità sono poche e quelle che possiamo cogliere non sono così onerose”, ha aggiunto Ausilio.