Inter, in ballo tre attaccanti: il meno caro è Insigne. A De La non piace…

Il club nerazzurro si sta concentrando su tre giocatori per scegliere la punta da dare ad Inzaghi dopo l'addio di Lukaku e l'arrivo di Dzeko

I tre attaccanti che l'Inter prende in considerazione per rinforzare la rosa di Inzaghi sonoZapata, Correa e Insigne. Il primo è in pole e potrebbe formare con Dzekoun attacco di peso. Ma l'Atalanta ò fa partire solo se trova il sostituto. Era stato individuato in Abraham, ma il calciatore del Chelsea è il regalo per Mourinho che ha lasciato andare Dzeko a Milano. La valutazione che ne fa l'Inter è di 30 mln, per l'Atalanta ne vale 40.