Balogun, l’Inter intensificherà i contatti. “Tutto più facile se dall’Arabia…”

L'Inter sembra aver scelto il suo preferito per l'attacco. Il giovane attaccante dell'Arsenal è in cima alla lista dei desideri nerazzurri

Dopo aver praticamente definito l'affare Samardzic , le priorità in casa Inter rimangono sempre le stesse: l'arrivo di un portiere e la ricerca di un attaccante. Per quanto riguarda il centravanti l'Inter sembra aver eletto Balogun a opzione numero uno.

"Nei prossimi giorni intanto l'Inter intensificherà i contatti per Balogun, il talento che il club vuole regalarsi per l'attacco. Tutto sarebbe più facile se dall'Arabia Saudita arrivasse un'offerta per Correa e se, oltre all'americano dell'Arsenal, ad Appiano sbarcasse anche un centravanti di peso come chiede Inzaghi", spiega La Gazzetta dello Sport.