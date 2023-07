Balogun è la prima scelta dell’Inter: pronti 35 mln. La preferenza del giocatore…

È Folarin Balogun in cima alla lista dei preferiti per il dopo-Lukaku in casa Inter. L'attaccante americano in questo momento ha scalato posizioni arrivando in cima alla lista dei dirigenti nerazzurri, scalzando Morata. "Diversi elementi e fattori spingono a insistere sul fronte Balogun. Che, peraltro, era già prima il prescelto di una parte della dirigenza interista. E allora in viale Liberazione, da un paio di giorni ormai, in parallelo con la questione portiere che continua ad essere la priorità, è allo studio la prima concreta proposta da presentare all’Arsenal", sottolinea il Corriere dello Sport.