Balogun? “Con lui servirebbe anche un centravanti puro. E torna il problema Correa…”

Il preferito dell'Inter per l'attacco sembra essere Balogun dell'Arsenal. La trattativa con l'Arsenal non è semplice e Inzaghi vorrebbe più un vero numero 9 nel suo attacco. Per questo il club sta prendendo tempo per valutare la pista migliore.

"Folarin Balogun? Piace sicuramente a tutti, è però una punta di movimento e costa 40 milioni. Puntando su di lui, andrebbe comunque preso per forza un centravanti puro, da pescare a costo zero, o quasi (anche i nerazzurri valutano Zapata). E qui tornerebbe il problema Correa, a meno che nell’emergenza non si decida di partire con 5 punte in rosa, cosa che non entusiasma di certo Zhang junior", analizza il Corriere della Sera.