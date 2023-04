Barberis: “Bene Inter, torniamo a stadio a San Siro”. Monguzzi: “Scaroni capisca che…”

"Scaroni si renda conto che siamo in uno Stato di diritto dove non possono prevalere i capricci della finanza privata". Lo afferma il consigliere dei Verdi a Palazzo Marino, Carlo Monguzzi, che replica alle dichiarazioni rilasciate dal presidente del Milan. Scaroni ha infatti ribadito che lo stadio Meazza non può essere in alcun modo ristruttrabile per esigenze di spazio, in quanto non è possibile convogliare il flusso dell'impianto in un'altra struttura.