Scaroni: “Ristrutturare San Siro? È vecchio e obsoleto. Come facciamo a…”

"Mi dicono che sia la 'Scala del Calcio', ma San Siro oggi è solo una struttura vecchia e obsoleta. Ristrutturarlo? Come facciamo a ristrutturare uno stadio in cui giocano due squadre e dove ogni quattro giorni entrano 50mila persone. Vicino a Milano non c'è nessun impianto che ci possa permettere di spostarci mentre San Siro viene ristrutturato". Lo ha detto il presidente del Milan, Paolo Scaroni, intervenuto durante l'evento "Merger & Acquisition Summit 2023" organizzato dal Sole 24 Ore.