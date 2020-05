Vicepres Barcellona: “Mercato? Ci saranno molti scambi, è ora di essere creativi”

È ormai noto che l’obiettivo primario del Barcellona per il prossimo mercato è Lautaro Martinez. Secondo Espn i catalani temono che la grande concorrenza potrebbe far aumentare il prezzo d’acquisto del giocatore. Sulla possibile trattativa e su quella che potrà essere la prossima sessione di mercato ha parlato a ESPN il vicepresidente del Barça Jordi Cardoner: “Gli scambi faranno parte del gioco. È il momento di essere creativi”. Questo in riferimento al post Coronavirus che cambierà anche la dinamica dei trasferimenti dei calciatori.