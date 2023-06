CM – Inter, Barella via solo per offerta irrinunciabile: ecco la vera cifra

Per un’offerta irrinunciabile, Nicolò Barella può lasciare l’Inter: ecco la verità sulla cifra che può far vacillare tutti

“La posizione dell’Inter è chiarissima: dovesse arrivare l’offerta giusta, anche Barella può partire. Zhang ha deciso che non ci sono incedibili, non alzerà barricate neanche per il centrocampista sardo, che valuta tra gli 80 e i 90 milioni di euro. Poi, però, c’è da considerare anche l’idea di Barella, che almeno fino a un anno fa, ha sempre escluso la possibilità di andarsene a giocare in Premier. Milano è il giusto giaciglio per sé e per la sua famiglia, ma certo, una ricchissima offerta potrebbe indurlo anche a riflessioni più approfondite”, si legge sul sito.