"Barella sempre più come dinamo dell'Inter. L'azzurro, tra l'altro, ha iniziato un lavoro su se stesso per riuscire a limitare gli scatti d'ira in partita che fino all'ultima stagione gli erano costati tante ammonizioni e troppe energie sprecate inutilmente a protestare. E i risultati iniziano a vedersi: dopo che Inzaghi l'ha pubblicamente criticato per il giallo preso nella finale di Supercoppa (che gli ha fatto saltare la gara di Firenze), Barella ha ancora la fedina immacolata, segno di quanta attenzione ci stia mettendo a mantenere anche il controllo delle emozioni in campo.