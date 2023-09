Prandelli: “Inter sulla carta la più forte. Ha il centrocampo più completo, Lautaro leader”

"Milan, Napoli e Lazio. Pioli sa esaltare i propri giocatori con un gioco propositivo. Il Napoli è rimasto più o meno la stessa squadra che ha stravinto lo scudetto, ma deve ritrovare lo spirito e determinazione. Sarri è al terzo anno e può completare il percorso: dal punto di vista del gioco non è secondo a nessuno. La Juve? Dipende da come riuscirà a sfruttare le caratteristiche di Chiesa e Vlahovic, che sono fortissimi".

