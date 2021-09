Sky – Barella, i miglioramenti che lo hanno fatto diventare “internazionale”

Il centrocampista nerazzurro sta facendo passi in avanti ed è diventato un punto di riferimento per i compagni

Eva A. Provenzano

Sugli scudi e non può essere diversamente. Nicolò Barella ci ha messo un po' a convincere Conte che era l'uomo giusto (le critiche più aspre, dopo il Dortmund erano state per lui e Sensi) ma si è preso un posto centrale nell'Inter. La squadra che ha voluto e ottenuto, la squadra della sua famiglia. Il centrocampista è cresciuto tanto nei due anni in nerazzurro e si è visto negli impegni di club ma pure in Nazionale.

A Skysport segnalano la crescita del centrocampista capace di giocare in più ruoli e diventato in questa prima parte di stagione un uomo assist (4 in 5 gare) indispensabile. Il giocatore sardo ha giocato da schermo davanti alla difesa con Conte, può giocatore sotto la punta, dietro agli attaccanti.

Ha dimostrato di avere piede, di essere migliorato anche quando deve alzare la testa e cercare i compagni. "Per questo è diventato un giocatore internazionale - ha sottolineato Andrea Paventi - perché ha arricchito anche tecnicamente il bagaglio di altre soluzioni. Sa vedere il giocatore che si smarca, è un centrocampista di grande dinamismo, completo. E in ogni stagione sembra fare sempre un piccolo miglioramento. È migliorato anche nella gestione del temperamento: prima di arrivare all'Inter, uno dei suoi limiti erano i cartellini". Ora è lui che va a parlare con l'arbitro anche per i suoi compagni. Potrebbero essere le prove generali in vista della fascia da capitano, dicono.

(Fonte: SS24)