"Proprio il tecnico seguirà Barella in ordine cronologico alla voce rinnovi: firmerà per altri due anni, dal 2025 al 2027, con un aumento dell’ingaggio da 5,5 a 6,5 milioni. A ore Marotta e Ausilio incontreranno Tullio Tinti, che cura gli interessi di Inzaghi, per limare gli ultimi dettagli. L’ufficialità arriverà presto, anche se non per forza in settimana, ma comunque prima dell’inizio del ritiro, fissato per la seconda settimana di luglio", riporta La Gazzetta dello Sport.