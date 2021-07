Barella miniera d’oro: vale 60 milioni. Ma per l’Inter non si tocca: via al rinnovo

Il centrocampista dell'Inter, dopo il grande Europeo, ha aumentato il suo valore, ma non è sul mercato

"Federico Chiesa è tra i big di questa rassegna, ma la Juventus la scorsa estate ha già investito 60 milioni per lui e lo considera incedibile. Secondo alcuni il Bayern Monaco potrebbe offrirne anche 80: niente da fare, non è in vendita. Questo discorso vale anche per Nicolò Barella, acquistato dall’Inter con una valutazione di 40 milioni. Ora sarebbe facile spingersi a quota 60, eppure il club nerazzurro non vuol sentirne parlare: è un punto fermo per il futuro. Lui si aspetta un ritocco sul contratto, chiaro: l’intenzione è di accontentarlo. In questa galleria non può mancare l’italo-brasiliano Jorginho, pilastro del centrocampo azzurro, oltre che del Chelsea campione in Champions League. Quando Abramovich lo ha strappato al Manchester City ha speso quasi 50 milioni e sarebbe facile prevedere offerte superiori per lui. Ma a Stamford Bridge lo considerano fondamentale, Tuchel non può fare a meno di lui", spiega La Gazzetta dello Sport.